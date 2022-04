Coronavirus, oggi in Calabria 10 morti e 2.173 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

8 Aprile 2022 16:36

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 8 aprile

Oggi in Calabria ci sono stati 10 morti, 1.714 guariti e 2.173 nuovi casi di Coronavirus su 10.257 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 21,19% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

693 nella Provincia di Reggio Calabria

608 nella Provincia di Cosenza

464 nella Provincia di Catanzaro

213 nella Provincia di Crotone

189 nella Provincia di Vibo Valentia

6 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 315.724 persone su 2.748.673 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 11,48%. In Calabria sono stati processati 8,70 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

31 5 .724 casi totali



2.366 morti

232 .903 guariti

80.455 attualmente positivi

342 (-1) ricoverati in ospedale ( 0,42% )

( ) 19 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,02 % )

( ) 80.094 (-203) in isolamento domiciliare ( 99,55% )

I 315.724 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 125.059 casi : 718 morti , 112.244 guariti , 106 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.988 in isolamento domiciliare.

: , , 106 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.988 in isolamento domiciliare. Cosenza 77.967 casi : 1.005 morti , 38.846 guariti , 116 in reparto, 4 in terapia intensiva, 37.996 in isolamento domiciliare.

: , , 116 in reparto, 4 in terapia intensiva, 37.996 in isolamento domiciliare. Catanzaro 42.682 casi : 261 morti , 35.160 guariti , 83 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7.167 in isolamento domiciliare.

: , , 83 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7.167 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 35.281 casi : 162 morti , 17.554 guariti , 18 in reparto, 17.547 in isolamento domiciliare.

: , , 18 in reparto, 17.547 in isolamento domiciliare. Crotone 32.514 casi : 208 morti , 27.455 guariti , 19 in reparto, 4.832 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 4.832 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 2.221 casi: 12 morti, 1.644 guariti , 1 in terapia intensiva, 564 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: