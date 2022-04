Coronavirus, oggi in Calabria 3 morti e 2.002 nuovi casi positivi: diminuiscono i ricoveri, il BOLLETTINO

13 Aprile 2022 15:56

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 13 aprile

Oggi in Calabria ci sono stati 3 morti, 1.328 guariti e 2.002 nuovi casi di Coronavirus su 9.492 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 21,09% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

563 nella Provincia di Reggio Calabria

533 nella Provincia di Catanzaro

513 nella Provincia di Cosenza

209 nella Provincia di Vibo Valentia

177 nella Provincia di Crotone

7 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 325.745 persone su 2.797.342 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 11,64%. In Calabria sono stati processati 8,58 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

325.745 casi totali



2.408 morti

239 .603 guariti

83.734 attualmente positivi

329 (-14) ricoverati in ospedale ( 0,39% )

( ) 15 (-2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,01 % )

( ) 83.390 (+687) in isolamento domiciliare ( 99,58% )

I 325.745 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 128.023 casi : 728 morti , 114.125 guariti , 103 in reparto, 2 in terapia intensiva, 13.065 in isolamento domiciliare.

: , , 103 in reparto, 2 in terapia intensiva, 13.065 in isolamento domiciliare. Cosenza 80.705 casi : 1.024 morti , 39.405 guariti , 108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 40.164 in isolamento domiciliare.

: , , 108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 40.164 in isolamento domiciliare. Catanzaro 45.204 casi : 268 morti , 37.693 guariti , 83 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7.151 in isolamento domiciliare.

: , , 83 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7.151 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 36.206 casi : 164 morti , 18.002 guariti , 20 in reparto, 18.020 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 18.020 in isolamento domiciliare. Crotone 33.362 casi : 211 morti , 28.695 guariti , 15 in reparto, 4.441 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 4.441 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 2.245 casi: 13 morti, 1.683 guariti , 549 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: