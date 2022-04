L’Inter è la prima finalista di Coppa Italia! Lautaro e Gosens stendono il Milan: ma il Var è ancora protagonista

19 Aprile 2022 23:00

L’Inter rifila 3 gol al Milan e vince il derby di ritorno di Coppa Italia, conquistando l’accesso alla finale del torneo. Sul 2-0 un gol annullato a Bennacer, con una dubbia chiamata del Var, fa discutere

Dopo lo 0-0 dell’andata, alquanto dimenticabile e non solo per le troppe settimane fra le due partite, il derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Inter e Milan è stato nettamente più divertente. Sicuramente per i tifosi dell’Inter, un po’ meno per quelli del Milan. Il punteggio parla chiaro: 3-0 per i ragazzi di Simone Inzaghi che staccano il primo pass per la finalissima in attesa di chi fra Juventus e Fiorentina sarà l’avversaria da affrontare il prossimo 11 maggio.

Il tabellino comunque non dà l’esatta impronta della gara. L’Inter passa subito in vantaggio con una girata al volo di Lautaro Martinez, colpendo a freddo il Milan, ma i rossoneri, pur dovendo modificare i propri piani di gioco, non escono dalla partita. Ne viene fuori una gara intensa dal punto di vista fisico e tecnico, nella quale Leao e compagni si fanno sempre più pericolosi con il passare dei minuti, mentre l’Inter riparte in maniera velenosa. Ed è così che mentre Handanovic tiene in piedi i suoi con una serie di parate, dall’altra parte Lautaro Martinez trova un corridoio utile per il tocco sotto che beffa Maignan per il 2-0.

Nella ripresa il copione non cambia, il Milan si fa ancora più pericoloso con gli ingressi di Diaz e Messias, ma è con Bennacer che trova il gol che avrebbe accorciato le distanze. “Avrebbe”, perché dal Var arriva parere contrario. Sulla botta da fuori dell’algerino, Kalulu passa davanti a Handanovic che resta immobile, già coperto da alcuni compagni e avversari. Per l’arbitro la posizione è influente ai fini dell’annullamento. Una mazzata per il morale del Milan che poco dopo incassa anche il 3-0 con gol di Gosens a chiudere sul palo opposto un assist di Brozovic. Un passivo fin troppo pesante per il Milan che crea una discreta mole di occasioni, ma non riesce a concretizzare. Per l’Inter una straordinaria iniezione di fiducia in vista del prosieguo del campionato: le milanesi si affronteranno ancora, seppur a distanza, per il rush finale scudetto.