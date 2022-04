Reggio Calabria, controlli con l’etilometro nella piana di Gioia Tauro: denunce e arresti

21 Aprile 2022 08:28

Controlli durante le festività pasquali, carabinieri dispiegati su tutta la fascia pedemontana della piana di Gioia Tauro

Sicurezza sulle strade: questo lo scopo dei controlli straordinari svolti nel corso delle festività appena trascorse, dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova, dispiegati in diversi servizi su tutta la fascia pedemontana della piana di Gioia Tauro.

In particolare, diversi i posti di controllo posti in essere lungo i principali assi viari e nelle zone urbane più interessate agli assembramenti, finalizzati a contrastare le infrazioni al codice della strada. Controllati, inoltre, esercizi commerciali e locali ricettivi sempre in ottica di prevenzione e controllo del territorio.

In tale quadro, i militari dell’Arma, hanno denunciato in stato di libertà 5 soggetti che, dopo essere stati sottoposti all’alcool-test, è risultato avessero assunto alcolici in misura superiore di quella prevista dal codice della strada: oltre ad essere stati segnalati alla Procura di Palmi, nei loro confronti è stato contestato il ritiro della patente con contestuale decurtazione di 10 punti, nonché il sequestro dell’autovettura.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, inoltre, i carabinieri hanno arrestato un 31enne di Cinquefrondi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto al fine di evadere il controllo con l’etilometro, non ha esitato a spintonare i militari che lo avevano fermato. La prospettazione accusatoria ha, ad oggi, trovato un preliminare accoglimento nella convalida dall’arresto effettuata GIP di Palmi.

Anche a Varapodio, un 25enne del posto è stato deferito per oltraggio a pubblico ufficiale, per aver rivolto gravi insulti ai carabinieri intenti a controllarlo.

In entrambi i casi, i procedimenti sono attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità degli indagati, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nella successiva fase processuale.