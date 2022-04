Concorsi per l’ammissione di complessivi 228 giovani ai Licei annessi alle Scuole Militari | LINK

9 Aprile 2022 09:41

Nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 29-03-2022, il Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare – con Decreto a firma del Direttore Generale ha emanato il Bando con il quale vengono indetti i Concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 228 giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l’anno scolastico 2022-2023 con la seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede e ordine di studi:

a) 130 posti per il concorso relativo all’ammissione alle Scuole militari dell’Esercito, così ripartiti:

1) “Nunziatella” di Napoli:

3° liceo classico: posti 20;

3° liceo scientifico: posti 30;

2) “Teuliè” di Milano:

3° liceo classico: posti 20;

3° liceo scientifico: posti 60;

Presso la Scuola militare “Nunziatella” di Napoli saranno ammesse, sino ad un massimo di quindici concorrenti vincitrici di sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria di merito al termine del concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza di assegnazione a tale sede. Resta salva l’ammissione delle rimanenti, risultate comunque in graduatoria in posizione utile, alla Scuola militare “Teuliè” di Milano.

b) 60 posti per il concorso relativo all’ammissione alla Scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia, cosi’ ripartiti:

1) 3° liceo classico: posti 20;

2) 3° liceo scientifico: posti 40;

c) posti 38 per il concorso relativo all’ammissione alla Scuola militare aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze, così ripartiti:

1) 3° liceo classico: posti 18;

2) 3° liceo scientifico: posti 20.

Ai predetti concorsi possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:

sono nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007, estremi compresi;

sono frequentatori, nell’anno scolastico 2021-2022, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado (Liceo Classico /Liceo Scientifico), al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno.

La presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi, con le modalità indicate nel bando, dovrà avvenire entro il termine perentorio del 6 maggio 2022. Per ulteriori, complete informazioni su requisiti fisici, riserva di posti, prove di esami, etc. etc., gli interessati potranno prendere visione del bando al seguente link: