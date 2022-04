Fine stato d’emergenza, Regioni valutano per bollettini Covid: stop in Liguria, “report sarà settimanale”

1 Aprile 2022 13:18

Il report giornaliero sul Covid in Liguria verrà pubblicato esclusivamente sul sito dell’ente, ma non sarà inviato alle redazioni come ormai avviene da due anni a questa parte

Si è concluso ieri, 31 marzo 2022, lo stato di emergenza per Covid-19 in Italia e adesso le Regioni discutono se modificare la modalità di pubblicazione dei bollettini. Al momento sono soltanto due i governatori ad essersi espressi: Giovanni Toti ed Eugenio Giani. A partire da oggi la Regione Liguria sospende l’invio del bollettino quotidiano di aggiornamento dei dati Covid alla stampa. Il report verrà pubblicato esclusivamente sul sito dell’ente, ma non sarà inviato alle redazioni come ormai avviene da due anni. Resta, invece, l’invio di un approfondimento settimanale con i dati di Alisa, l’azienda sanitaria regionale.

Diverso, invece, l’approccio della Regione Toscana. Sicuramente oggi, e per almeno le prime settimane del mese aprile, i cittadini saranno informati regolarmente sul numero di nuovi casi registrati ogni giorno nella regione, con dettaglio per età e per comune, tasso di positività, anche sulle prime diagnosi, situazione giornaliera dei posti letto Covid con gli indici di saturazione delle terapie intensive e delle aree mediche non intensive. Dagli uffici regionali fanno sapere, infatti, che il bollettino Covid potrebbe essere modificato nel tempo, ma “non accadrà nell’immediato”. Il servizio quotidiano del bollettino è iniziato a fine febbraio 2020 e quindi sarà destinato a continuare, forse ancora per poco.