Come si evolverà la guerra in Ucraina? Sokov: “Russia passerà a fase difensiva. Attenzione al nucleare”

7 Aprile 2022 17:53

Nikolai Sokov, analista al Center for Disarmament and Non‑Proliferation di Vienna, chiarisce quale sarà lo sviluppo della guerra in Ucraina

“Entro una o due settimane al massimo“, i militari russi sul territorio ucraino “passeranno a una posizione difensiva“. È quanto affermato da Nikolai Sokov, analista al Center for Disarmament and Non‑Proliferation di Vienna, ai microfoni dell’AdnKronos, in merito ai prossimi sviluppi della guerra in Ucraina. Sokov, fra il 1987 e il 1992 al ministero degli Esteri a Mosca, impegnato nei negoziati sul disarmo Start 1 e Start 2, crede che inizialmente i russi proveranno a mettere completamente al sicuro le regioni di Luhansk e Donetsk. Ma devono fare in fretta, perchè “non hanno più le risorse per continuare questa guerra di posizione, in cui si combatte per ogni metro quadrato“.

Sokov inoltre sottolinea un dettaglio importante riguardante l’eventuale impiego di armi nucleari. La Russia ne ha parlato fin dall’inizio della guerra, in “un contesto di guerra offensiva e non difensiva“, spiega Sokov. Solitamente l’armamento nucleare viene utilizzato in fase difensiva. “In tutti i documenti ufficiali, l’impiego di armi nucleari è previsto solo nel contesto di una guerra di difesa“, chiarisce Sokov che poi aggiunge: “indicano una situazione completamente diversa dal caso di un attacco contro la Russia da parte degli Stati Uniti o della Nato” e, quindi, introducono un “elemento di maggior incertezza“.