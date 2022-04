Serie C, Catania verso l’esclusione: destini opposti per Messina e Catanzaro, come cambierebbe la classifica del Girone C

8 Aprile 2022 22:16

Sempre più probabile l’esclusione del Catania dal torneo ed il conseguente terremoto in classifica

L’esclusione del Catania dalla Serie C andrebbe a modificare l’intera classifica del Girone C. Il Tribunale ha annullato la vendita a Mancini ed ha chiesto a Figc e Lega Pro di sostenere le spese per far finire il campionato alla compagine etnea. Una richiesta che, per rispetto delle altre società, è stata rifiutata, rimandando la palla nuovamente al Tribunale. Lo stesso Tribunale deve decidere se mantenere l’esercizio provvisorio fino al 19 oppure revocarlo e di conseguenza annullare tutte le gare disputata in questo campionato dalla squadra di mister Francesco Baldini.

Uno scenario negativo per il Catanzaro che si vedrebbe scavalcato da Avellino (secondo) e Palermo (terzo), scivolando così al quarto posto della graduatoria a tre giornate dalla fine. Migliori invece le ipotesi per il Messina che guadagnerebbe il primo posto disponibile per non accedere ai playout. Ecco di seguito come potrebbe essere la nuova classifica.

Bari 71

Avelino 61

Palermo 60

Catanzaro 58

Monopoli 55

Virtus Francavilla 55

Foggia 48

Monterosi 47

Juve Stabia 44

Turris 43

Picerno 43

Latina 41

Campobasso 40

Taranto 37

Messina 36

Potenza 32

Fidelis Andria 29

Paganese 26

Vibonese 21

Catania escluso