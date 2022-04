Cms: Calenda, ‘un grande passo avanti, grazie ad Azione’

26 Aprile 2022 20:21

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “La riforma del Csm approvata in prima lettura alla Camera rappresenta un grande passo avanti. Un’inversione di tendenza verso la civiltà giuridica, di cui diamo atto al Governo e alla Ministra Cartabia, se consideriamo che la legislatura era iniziata con le nefandezze di Bonafede, come lo ‘spazzacorrotti” e il fine processo mai”. Lo dichiara il segretario di Azione, Carlo Calenda.

“Grazie all’impegno di Azione e di Enrico Costa verrà introdotto una novità di portata storica: il fascicolo per la valutazione del magistrato, che consentirà di premiare realmente il merito e smetterla con gli avanzamenti di carriera dovuti all’appartenenza alle correnti. Bene anche le novità sulle ‘porte girevoli”, ci saranno regole più chiare per le toghe che vogliono fare politica”.

“Avremmo voluto fare di più sulla separazione delle funzioni, sulla responsabilità civile e i magistrati fuori ruolo, situazioni che creano una commistione tra potere giudiziario ed esecutivo. Ma, ripeto – conclude Calenda – stiamo parlando di un grande passo avanti e con Azione non smetteremo di lottare per arrivare a una giustizia garantista”.