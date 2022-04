Cittanova, il 1° maggio “Cena di fine Ramadan”: momento di dialogo e solidarietà fra culture

30 Aprile 2022 12:45

Il Centro Culturale Islamico di Cittanova, in occasione del 1° maggio, organizza la Ifṭār di Beneficienza “Cena di fine Ramadan”

Un gesto concreto di apertura al dialogo e solidarietà, valori che connotano da molti anni i rapporti tra le due comunità. Questo il significato attribuito dal Centro Culturale Islamico di Cittanova alla Ifṭār di Beneficienza “Cena di fine Ramadan”, organizzata con il patrocinio del Comune di Cittanova, per Domenica 1 maggio. L’iniziativa, nel contesto del panorama culturale musulmano, non rappresenta una semplice cena ma un momento conviviale molto importante che intende contribuire a creare un clima di unione, di rispetto e conoscenza reciproci, libero da pregiudizi e convinzioni ideologiche.

In particolare, in questa circostanza, si punta a rafforzare una testimonianza di pace e di solidarietà per contrastare il dilagare del male e dell’odio tra gli uomini. Sono stati invitati esponenti delle altre confessioni religiose e rappresentanti istituzionali per una cena che vuole rappresentare un segno di pacifica convivenza e dialogo interreligioso, oltre che un momento conviviale. L’iniziativa, che segue il mese della purificazione e della meditazione, vuole proporre un momento di pace e fratellanza a conferma dei positivi rapporti instaurati a Cittanova tra le due comunità che, da sempre, favoriscono lo scambio, l’aggregazione e la pacifica convivenza tra culture diverse.