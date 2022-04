Cittadinanza: Fdi, ‘no a Ius soli mascherato, sinistra cerca di creare nuovi elettori’

13 Aprile 2022 19:47

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “In commissione Affari costituzionali la sinistra ha bocciato l’emendamento di Fratelli d’Italia, prima firmataria Giorgia Meloni, che voleva sopprimere il testo attuale di proposta di legge sulla cittadinanza. Siamo contrari a questo provvedimento che è semplicemente uno ius soli mascherato e non ha nulla a che fare con un ipotetico ius scholae”. Augusta Montaruli, Emanuele Prisco e Wanda Ferro, deputati di Fratelli d’Italia.

“Dopo aver avuto quattro anni di tempo, il Movimento 5 Stelle e il Pd stanno portando avanti in maniera vergognosa questo provvedimento alla fine della legislatura, cercando di accelerare i tempi. Ormai la sinistra, visto che non viene votata più dagli italiani, prova disperatamente a concedere la cittadinanza agli stranieri cercando di creare nuovi elettori e tralasciando le vere priorità per gli italiani”.