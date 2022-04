Cinquefrondi: dopo due anni di stop torna la “Marcia della Pace”

29 Aprile 2022 11:25

“L’amministrazione Comunale di Cinquefrondi, insieme ai Volontari e alle Volontarie del Servizio Civile Universale, torna, dopo due anni di stop, con la Marcia della Pace! C’è voglia di tornare a marciare e l’obiettivo è quello di farlo di nuovo insieme, senza barriere e con la forte convinzione che la pace è un diritto per tutta l’umanità e va pretesa”. E’ quanto scrive in una nota l’Assessora alle Politiche della Pace, Roberta Manfrida ed il Sindaco, Michele Conia. “Tante sono le sfide che il mondo in cui viviamo ci pone davanti, molteplici le riflessioni che emergono analizzando con occhio critico ciò che viviamo quotidianamente. La pandemia forte ostacolo alla piena realizzazione di noi stessi, nemico invisibile che è riuscito a strapparci via il piacere e la forza dell’essere uniti, e poi ancora le guerre, che da sempre incombono prepotentemente minacciando la nostra la serenità e quella di popoli molto vicini a noi, vite innocenti private ingiustamente, da un giorno all’altro, di ogni bene. La Marcia della Pace 2022 diventa un’occasione di incontro e rinascita, simbolo e fedele rappresentazione della voglia di ristabilire ciò che è democrazia, le pari dignità, la solidarietà tra i popoli, l’uguaglianza legittima, la giustizia e la fraternità. La nostra Marcia della Pace si terrà l’8 Giugno 2022, partirà da Francesco della Scala e arriverà a Piazza Castello, coinvolgerà le associazioni, le istituzioni, le scuole di ogni ordine e grado e i giovani tutti. L’azione è la realizzazione del mondo che meritiamo di avere e dei diritti ad esso connessi”, concludono.