Contatti USA-Taiwan, la Cina alza la voce: “misure risolute se Nancy Pelosi visiterà Taipei”

7 Aprile 2022 18:30

La Cina promette misure risolute per difendere la propria sovranità nazionale se gli Stati Uniti dovessero interferire nella questione Taiwan

Taiwan è per la Cina ciò che l’Ucraina è per la Russia. Da Pechino assicurano che non è così, Taipei addirittura conferma, ma la situazione è alquanto delicata e lo sono anche gli equilibri in ambito di sovranità nazionale. Non appena l’ipotesi di un viaggio a Taipei di Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentati USA, ha iniziato a prendere piede, nell’ottica di un rafforzamento dei rapporti fra USA e Taiwan, Pechino ha risposto duramente. Il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha commentato: “la Cina adotterà misure risolute e energiche per difendere fermamente la sovranità nazionale e l’integrità territoriale e gli Stati Uniti dovranno essere pienamente responsabili di tutte le conseguenze“.