14 Aprile 2022 22:31

Guerra in Ucraina, la Cia: “Putin è disperato. Non prendiamo alla leggera la minaccia nucleare russa, ma non c’e’ stato nessun segnale di attacco”

Mentre la guerra prosegue in territorio ucraino, il direttore della Cia, William Burns, ha detto: “gli Stati Uniti non prendono alla leggera la possibilità che la Russia possa usare armi nucleari in Ucraina”. “Data la disperazione di Putin e della leadership russa, date le battute d’arresto che hanno affrontato finora militarmente –sottolinea– nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia rappresentata da un potenziale ricorso ad armi nucleari tattiche o a basso rendimento”, ha avvertito Burns sottolineando che “gli Usa non hanno notato alcun segnale che Mosca stia preparando un attacco del genere”.