Chi sono i miliardari più ricchi d’Italia? La nuova classifica di Forbes

9 Aprile 2022 16:46

La nuova classifica di Forbes: guadagnano posizioni Silvio Berlusconi e Giorgio Armani

Sono 52 i miliardari italiani della nuova classifica redatta da Forbes, uno in più dell’anno scorso. Il totale dei loro patrimoni, però, è in leggero calo. Ammonta a 194,5 miliardi di dollari contro i 204,5 di aprile 2021 e i 211,1 della fine dello scorso anno. La lista globale è dominata, ancora una volta dal magnate Elon Musk, che da solo ha un patrimonio di 219 miliardi di dollari. A seguire Jeff Bezos, patron di Amazon , con 171 miliardi di dollari, e il francese Bernard Arnault, proprietario di LVMH -multinazionale francese leader mondiale nel settore del lusso – con 158 miliardi di dollari.

Chi sono i miliardari italiani più ricchi: i grandi esclusi dalla classifica di Forbes

Nella classifica di Forbes non sono conteggiati tutti i miliardari italiani che risiedono all’estero. Tra loro c’è Stefano Pessina, presidente esecutivo di Walgreen Boots Alliance, multinazionale delle farmacie, che era terzo nella classifica del 2021 e oggi con 10,3 miliardi dollari è il cittadino del Principato di Monaco più ricco.

Stesso discorso per Gianluigi Aponte, armatore miliardario originario della riviera di Sorrento e fondatore del gruppo Msc. Oggi è al secondo posto nella lista degli svizzeri più ricchi grazie a un patrimonio di 16,8 miliardi di dollari.

Chi è il miliardario più ricco in Italia e chi sono i nomi che compongono la top 5

Per trovare il primo italiano nella classifica mondiale bisogna arrivare alla 36esima posizione. Si tratta di Giovanni Ferrero, che guida l’omonimo impero dei dolci. Il gruppo ha fatturato 14 miliardi di dollari nel 2021. Il patrimonio dell’imprenditore stimato da Forbes è di 36,2 miliardi di dollari.

Saldo al secondo posto troviamo Leonardo Del Vecchio, presidente di EssilorLuxottica , con 27,3 miliardi di dollari. Per pochi giorni a fine anno è stato lui l’uomo più ricco d’Italia.

Cambiano gli equilibri nel resto della classifica, con il podio chiuso da Giorgio Armani, che recupera due posizioni rispetto all’anno scorso, con un patrimonio di 7,8 miliardi di dollari. Segue poi Silvio Berlusconi, che passa dalla sesta posizione alla quarta, con 7,1 miliardi di dollari.

Al quinto posto c’è la donna più ricca d’Italia , Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini . Il suo patrimonio è sceso però da 9,1 miliardi di dollari a 5,4 miliardi di dollari.

Chi sono i nuovi e i più giovani miliardari italiani: sono 16 le donne in classifica

Sei i nuovi miliardari in classifica. Al 14esimo posto della classifica italiana e 778esimo di quella globale fa il suo ingresso Susan Carol Holland, presidente di Amplifon e figlia del suo fondatore, con un patrimonio di 3,8 miliardi. Dunque Giuseppe Crippa, 18esimo nella classifica italiana. L’86enne è il fondatore di Technoprobe, azienda brianzola da poco quotata in borsa che costruisce schede sonda per i test di funzionamento dei chip. Il suo patrimonio è di 3,2 miliardi di dollari.

A seguire Isabella Seragnoli, unica azionista di Coesia, azienda bolognese di packagine, al 21° posto con 2,8 miliardi di dollari. Poi Federico De Nora, della multinazionale Industrie De Nora, al 24° posto con 2,6 miliardi di dollari. Tra le 16 donne in classifica compaiono per la prima volta anche Lina Tombolato, vedova di Ennio Doris, e Stefania Trivia, amministratrice delegata di Copan , azienda di tamponi utilizzati per i test anti Covid .

Nella classifica al femminile ci sono anche Marina Caprotti, figlia del fondatore di Esselunga Bernardo Caprotti, con un patrimonio di 1,5 miliardi di dollari, e Simona Giorgetta, nipote del fondatore di Mapei Giorgio Squinzi e principale azionista della società, con 1,3 miliardi di dollari. Sono le più giovani tra i miliardari italiani, entrambe con 44 anni.

La classifica completa dei 52 miliardari italiani: i loro nomi e i loro patrimoni

Di seguito la classifica completa dei 52 miliardi italiani, con i loro patrimoni espressi in dollari.