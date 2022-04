Champions League, Benzema manda il Real Madrid in semifinale: il Villarreal elimina il Bayern Monaco!

12 Aprile 2022 23:36

Il Real Madrid perde 2-3 ma grazie alla rete di Benzema, ai supplementari, elimina il Chelsea. Il Villarreal pareggia 1-1 contro il Bayern Monaco ed elimina la corazzata tedesca

Gol, spettacolo, emozioni uniche: quelle che solo la Champions League sa regalare! Due quarti di finale scoppiettanti quelli visti questa sera fra alcune delle squadre più forti d’Europa. Attesissima la gara di ritorno del Santiago Bernabeu che ha visto il Real Madrid affrontare il Chelsea dopo il clamoroso 1-3 inflitto ai londinesi allo Stamford Bridge. Risultato, incredibilmente, ribaltato in Spagna. Il Chelsea sfodera una prestazione strepitosa andando addirittura sul 3-0: Mount apre le danze nel primo tempo, nella ripresa Rudiger e Werner mandano ko i ‘Blancos’. A 10 dalla fine però, l’entrata di Rodrygo cambia il match: il brasiliano segna il gol che salva i suoi e rimanda ogni discorso all’overtime. Il Chelsea accusa il colpo, il Real Madrid ritrova coraggio e punge alla prima occasione utile: Vinicius serve un pallone morbido al centro dell’area, Rudiger scivola e lascia solo un attaccante che non può mai, mai, essere lasciato solo in area: Karim Benzema si fionda sulla sfera e di testa insacca la rete della qualificazione.

Grandissima sorpresa nella seconda semifinale. Dopo il 2-1 dell’andata in Spagna, il Villarreal aveva un unico obiettivo: resistere agli assalti del Bayern Monaco e sperare di completare un’impresa clamorosa. I teschi si erano già ritrovati a dover sistemare i conti nella gara di ritorno: agli ottavi, contro il Salisburgo, l’1-1 dell’andata si trasformò in un clamoroso 7-1. Chi si aspettava il bis è rimasto deluso. Il Villarreal si è confermata una squadra ostica, tutta cuore e grinta, fastidiosa nelle ripartenze. La rete di Lewandowski al 52’ sembrava mettere la gara in discesa per i ragazzi di Nagelsmann, ma all’88’ la rete di Chukwueze ha cristallizzato il risultato sull’1-1. Il ‘Sottomarino Giallo’, dopo aver eliminato la Juventus, ha ribaltato un’altra volta i pronostici.