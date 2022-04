Champions League, Manchester City e Liverpool: due pareggi che valgono le semifinali!

13 Aprile 2022 23:12

Il Manchester City fa 0-0 con l’Atletico Madrid, il Liverpool 3-3 con il Benfica: le inglesi con due pareggi volano dritte in semifinale di Champions League

Dopo due spagnole, tocca a due inglesi. Ieri è stata la volta di Real Madrid e Villarreal, prime due semifinaliste di Champions League, vittoriose rispettivamente su Chelsea e Bayern Monaco. Questa sera le altre due gare dei quarti con Manchester City e Liverpool che hanno staccato i due pass mancanti per il penultimo atto della Coppa dei Campioni.

Due pareggi che valgono oro. Il Manchester City ringrazia la rete di De Bruyne dell’andata, un prezioso 1-0 che, visto il solo tiro in porta concesso dall’Atletico Madrid al ritorno, vale oro. Non basta la garra agli uomini di Simeone per ribaltare la gara, il City nasconde il pallone e lo scorrere dei minuti ha il sapore della condanna. Nel finale saltano i nervi: Felipe rimedia un rosso e un parapiglia generale porta a 11 minuti di recupero che però non bastano per ribaltare la gara che termina 0-0.

Gol e spettacolo fra Liverpool e Benfica. Ai ‘Reds’ bastava solo gestire la gara, ma i lusitani hanno dato battaglia fino alla fine. Alla rete iniziale di Konatè ha risposto Ramos per l’1-1 con il quale si è concluso il primo tempo. La doppietta di Firmino mette in ghiaccio la gara, le reti di Yaremchuck e Nunez permettono alle Aquile di Lisbona di uscire da Anfield a testa altissima.