Palermo, i proprietari del Manchester City fanno sul serio: Mirri sta per cedere l’80%, le cifre

30 Aprile 2022 13:53

Il Presidente del Palermo Mirri sta per cedere l’80% delle quote del club rosanero ai proprietari del Manchester City

Era un semplice interessamento, è diventato qualcosa di più, ora addirittura ci sono passi avanti importantissimi che potrebbero portare alla conclusione. I rappresentanti del City Football Group, proprietari del Manchester City e di altri 9 club calcistici in tutto il mondo, fanno sul serio per prelevare il Palermo. Nella città siciliana non si parla d’altro, nonostante la squadra sia pronta e concentrata a disputare i playoff, che giocherà da terza in classifica dopo la fine della stagione regolare.

Secondo quanto rilanciato dai principali media italiani, infatti, l’attuale Presidente Mirri starebbe per cedere l’80% delle quote della società rosanero allo sceicco Mansour, per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Dall’indiscrezione di qualche giorno fa, dunque, si è passati alla vera e propria trattativa e i professionisti interessati sono al lavoro nella due diligence che precede le firme e il passaggio di proprietà. A Mirri resterebbe quindi il 20% delle quote, ma quest’ultimo verrebbe comunque ricordato per essere stato colui il quale ha “traghettato” la società verso il colosso mondiale, che ha seria intenzione di acquisire il Palermo a prescindere dalla categoria in cui giocherà nella prossima stagione. Anche perché, considerando il blasone e l’importanza, è facile pensare che – a passaggio concluso – nel giro di qualche anno il club siciliano possa tornare nel calcio che conta, come avvenuto ai tempi del compianto Zamparini. Anche per “arricchire” nuovamente il calcio italiano con una storica e importante piazza del Sud e tornare a far sorridere una Regione, la Sicilia, che calcisticamente parlando ha “pianto” di recente la scomparsa del Catania.