10 Aprile 2022 20:36

Caterina Mafrica si aggiudica la prima selezione di Miss Mondo Calabria. Accede direttamente alla finale regionale del concorso di bellezza

Si è svolta ieri pomeriggio 9 aprile presso la splendida location di Caposperone, la prima selezione regionale di Miss Mondo, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. A rappresentarlo in esclusiva Regionale la nota agenzia ‘AndreaCogliandroEventi’. L’evento è stato presentato da Francesco Saltalamacchia. Durante la gara le ragazze, truccate da Deborah D’Ascola e il suo staff del centro estetico ‘Beauty Elite’ di Reggio Calabria, Hair Stylist a cura dal centro ‘Sofisticata bellezza’ di Marina di Gioiosa, hanno sfilato in abiti casual ed eleganti. Si sono intervallate esibizioni di danza e canore. Dopo un’attenta selezione della giuria composta da: Domenico Latino, giornalista e presidente di giuria, Giada Zurzolo, giornalista, Beatrice Ditto, fotografa ufficiale e-style magazine, Lorenzo Amadeo, registra cinematografico e Pasquale Capri, attore e comico, è stata la concorrente numero 10, Caterina Mafrica, reggina di 17 anni a guadagnare il primo posto. Caterina frequenta il liceo classico al convitto nazionale Tommaso Campanella di Reggio Calabria. Come lei stessa ha detto la sua priorità nella vita è lo studio- “Ritengo sia molto importante per il mio futuro, anche se una delle mie più grandi passioni è la moda e mi auguro di proseguire al meglio in quest’ambito- ha dichiarato la vincitrice. Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata assegnata Clarissa Fumarola, risultata la più votata sul web con oltre 2000 preferenze.

Per avere tutte le info per le prossime selezioni ed iscrizioni, basta andare sul sito www.missmondo.it.