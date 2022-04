Catanzaro: sorpreso con marijuana nell’auto, 32enne arrestato in flagranza

8 Aprile 2022 07:58

Arresti domiciliari per un 32enne trovato in possesso di 278 grammi di marijuana

Nella serata del 5 aprile 2022, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Catanzaro, nell’ambito di un’attività di controllo della circolazione stradale, hanno proceduto a controllare un’autovettura condotta da un soggetto extracomunitario classe 1990 che, alla vista dei militari, ha assunto un atteggiamento sospetto tale da indurre gli operanti ad effettuare una perquisizione veicolare.

All’interno dell’abitacolo del veicolo sono stati rinvenuti quattro involucri in cellophane contenenti circa 270 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I militari hanno esteso la perquisizione anche al domicilio del soggetto e sono stati rinvenuti ulteriori 8 grammi circa della stessa sostanza.

Il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione del PM di turno, in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.