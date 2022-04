Catanzaro: sequestrati circa 255.000 euro ad un ex dipendente dell’ASP

1 Aprile 2022 12:05

Catanzaro: decreto di sequestro preventivo di circa 255.000 euro a ex dipendente dell’ASP già indagato per usura, estorsione ed auto-riciclaggio

In data 29 marzo 2022, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo disposto, ex art. 240-bis c.p., dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro sequestrando circa 255.000 curo nei confronti di una persona, residente in provincia di Catanzaro, sottoposta ad indagini per usura, estorsione ed auto-riciclaggio.

Il sequestro scaturisce a seguito di indagini patrimoniali svolte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo calabrese, all’esito delle quali è stato possibile accertare una ingente sproporzione tra il valore del patrimonio accumulato nel tempo dall’indagato (già dipendente dell’ASP di Catanzaro, ora in pensione) e le fonti di reddito lecite riconducibili a questi e al suo nucleo familiare.

Nel giugno del 2020, i Carabinieri della Compagnia di Soverato avevano proceduto all’arresto in flagranza di reato del destinatario dell’odierno provvedimento di sequestro, poiché colto nell’atto di ricerere dalla vittima – un imprenditore del basso ionio catanzarese – una busta contenente 500 euro, corrisposta quale pagamento di parte degli interessi usurari pattuiti in relazione ad un prestito precedentemente erogato. Nel corso delle successive indagini erano stati ipotizzate ulterioti condotte usurarie a danno di altri due imprenditori della provincia di Catanzaro. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.