Catanzaro: estorsioni e minacce su WhatsApp, un arresto in flagranza

30 Aprile 2022 08:05

Tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto extracomunitario con l’accusa di estorsione

Nella serata del 27 Aprile i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro coadiuvati dalla Stazione di Catanzaro Bellamena al termine di una serrata attività di indagine avviata a partire dal pomeriggio stesso hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto extracomunitario con l’accusa di estorsione.

Le investigazioni sono scaturite da una iniziale denuncia avvenuta nel primo pomeriggio di un uomo catanzarese spaventato poiché ripetutamente minacciato tramite messaggi WhatsApp e chiamate vocali, abbinate a plurime richieste di denaro.

Le immediate ricerche dei carabinieri hanno consentito di identificare l’autore delle minacce, intercettarlo subito dopo aver ricevuto dalla vittima la somma di denaro illecitamente richiesta.

Il denaro recuperato è stato restituito al legittimo proprietario. Il soggetto indagato per estorsione è stato associato presso la casa circondariale di Catanzaro Siano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.