Catania: litiga coi condomini e costruisce scala abusiva per non usare ascensore

1 Aprile 2022 15:27

L’uomo è stato denunciato dalla Polizia per invasione di terreno pubblico

Litiga con il condominio per l’utilizzo dell‘ascensore e così costruisce una scala in ferro che collega la sua abitazione, al primo piano, con la strada pubblica. Protagonista un cittadino di Catania che è stato denunciato dagli agenti del commissariato Librino per invasione di terreno pubblico. La scala esterna ha infatti alterato la facciata dello stabile occupando la strada pubblica con una base in cemento.

Gli agenti, dopo una breve indagine, hanno scoperto che l’iniziativa è partita dall’esasperarsi di tensioni condominiali inerenti all’uso dell’ascensore. La scala in ferro e protetta da una griglia si monterebbe rapidamente, la base invece è in cemento. La scala, comparsa proprio sulla facciata dello stabile, occupa anche posti auto.