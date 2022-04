Catania è la città italiana che registra il tasso di inflazione più elevato raggiungendo l’8,1%. Bollette raddoppiate in un anno

15 Aprile 2022 14:01

Secondo Coldiretti la metà delle famiglie italiane sta cambiando le sue abitudini di acquisti alimentare per fare fronte ai rincari

L’Istat rivede al ribasso la prima stima sull’inflazione dello scorso marzo. Inizialmente indicata al 6,7% viene ora fissata dall’Istat al 6,5%, questo l’incremento medio dei prezzi rispetto al marzo 2021. In un solo mese, da febbraio a marzo, i prezzi sono saliti dell’1%.

L’accelerazione dell’inflazione è dovuta anche questo mese prevalentemente ai prezzi dei beni energetici. L’incremento della voce energia è stato di ben +50,9% rispetto ad un anno fa. In particolare le bollette sono raddoppiate nel giro di un anno.

Forti incrementi anche per gli alimentari, in particolare i “non lavorati” (+8%). Il cosiddetto carrello della spesa, sotto indice che include i beni a più alta frequenza di acquisto come appunto alimentari oltre a prodotti per la casa e la cura della persona, che passa da 5,3% a 6,5%. Secondo Coldiretti la metà delle famiglie italiane sta cambiando le sue abitudini alimentari per fare fronte ai rincari. Catania è la città italiana che registra il tasso di inflazione più elevato raggiungendo l’8,1%. Seguono Bolzano (7,8%) e Messina (7,7%), mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Torino (5,6%) e Reggio Emilia (5,3%). A Roma l‘inflazione si colloca al 6%, a Milano al 6,1%, a Napoli al 6,5%.