Catania Calcio, non c’è pace: il rappresentante Mancini non si presenta dal notaio

5 Aprile 2022 12:29

Incubo senza fine per il Catania Calcio: Mancini non si presenta dal notaio, ora passa tutto nelle mani del Tribunale

Non c’è pace per il Catania, alle prese da mesi con un lunghissimo calvario legato al futuro societario. Dopo le varie aste andate deserte, all’ultima si è presentato Benedetto Mancini, che nella giornata di ieri avrebbe dovuto presentarsi davanti al notaio per il rogito necessario ad acquisire il club. Ma, con una nota ufficiale, la società rossoblu ha comunicato che Mancini non si è presentato allo studio del notaio. Adesso, dunque, è tutto nelle mani del Tribunale, che dovrà decidere ancora una volta se prolungare l’esercizio provvisorio (al momento valido fino al 19 aprile) o sancire il definitivo fallimento. “Con pec datata 01/04/2022, regolarmente ricevuta, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. – si legge nella nota – ha convocato ancora una volta la società FC Catania 1946 s.r.l. alle ore 20.00 di oggi lunedì 4 aprile 2022 presso lo studio del notaio Andrea Grasso in via Milano, a Catania, per la stipula dell’atto di cessione del ramo d’azienda calcistico, previo o contestuale versamento del saldo del prezzo (euro 375.000). Stante la mancata presentazione davanti al notaio del legale rappresentante della società FC Catania 1946 s.r.l. Benedetto Mancini o di altri soggetti da questi delegati, e stante altresì l’omesso versamento del saldo prezzo, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. riferirà al Tribunale di Catania per le determinazioni di competenza”.