Fabio Caserta: “la Reggina merita la Serie A. Questa mattina ho visto Foti, ero un po’ arrabbiato…”

5 Aprile 2022 23:13

Le parole dell’allenatore del Benevento Fabio Caserta, reggino di nascita: “Ieri, passeggiando sul Corso e sul Lungomare, da tifoso mi sono emozionato perché è molto bello. Da calciatore ho sempre desiderato vestire questa maglia, ma non ci sono mai riuscito”

Reggino di nascita, tifoso amaranto e avversario solo oggi, per 90 minuti. Che Fabio Caserta volesse vestire la maglia della Reggina, in passato, è storia stra-nota. Lo ha detto più volte, nel corso degli anni, e lo ha manifestato anche oggi, nella conferenza post partita. 4 gol all’andata e 3 oggi, col suo Benevento, ma “sono avversario solo nei 90 minuti, mentre prima della partita e dopo sono reggino, con fede e cuore”, ha affermato ai giornalisti. “Da tifoso sono dispiaciuto adesso che è finita la gara”. E poi si sbilancia: “Mi auguro che presto la Reggina torni nel calcio che conta, la piazza merita la Serie A per il calore e il tifo. Ieri, passeggiando sul Corso e sul Lungomare, da tifoso mi sono emozionato perché è molto bello. Da calciatore – lo ribadisce – ho sempre desiderato vestire questa maglia, ma non ci sono mai riuscito”. E racconta un aneddoto: “Questa mattina ho visto il Presidente Foti ed ero un po’ arrabbiato con lui, l’ho salutato e gli ho detto che non mi ha mai dato la possibilità di vestire questa maglia”, ha concluso Caserta ridendo.