Caro carburante: continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio

29 Aprile 2022 09:06

Caro carburante: quotazioni internazionali al terzo forte rialzo consecutivo e di nuovo vicine ai picchi storici di inizio e fine marzo

Continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio. Quotazioni internazionali al terzo forte rialzo consecutivo e di nuovo vicine ai picchi storici di inizio e fine marzo. Euro ai minimi da oltre cinque anni sul dollaro. Brent in netto aumento a 108 dollari.

Le medie dei prezzi praticati alla pompa in modalità self service superano questa mattina quota 1,78 euro/litro per la benzina e 1,79 per il gasolio. Sul servito siamo rispettivamente a 1,92 e 1,93 euro/litro – sempre al netto dello sconto di 30,5 centesimi sulle accise.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 registriamo rialzi di un cent/litro sulla benzina e di tre cent/litro sul gasolio. Per Tamoil +2 cent su entrambi i carburanti.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,782 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,787 pompe bianche 1,769), diesel a 1,792 euro/litro (+7, compagnie 1,797, pompe bianche 1,779). Benzina servito a 1,918 euro/litro (+3, compagnie 1,961 pompe bianche 1,832), diesel a 1,929 euro/litro (+6, compagnie 1,973, pompe bianche 1,840). Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,855 pompe bianche 0,852), metano servito a 2,183 euro/kg (-7 compagnie 2,275, pompe bianche 2,110), Gnl 2,806 euro/kg (-2, compagnie 2,783 euro/kg, pompe bianche 2,825 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,860 euro/litro (servito 2,084), gasolio self service 1,874 euro/litro (servito 2,105), Gpl 0,931 euro/litro, metano 2,728 euro/kg, Gnl 2,737 euro/kg.