Cani provenienti dalla Calabria e diretti al Nord destinati a festini hard di sesso con animali e a set di film porno

11 Aprile 2022 12:11

Cani destinati a festini hard, è questa la segnalazione sulla quale sta lavorando l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente

Cani provenienti dalla Calabria e diretti al nord Italia e nel nord Europa destinati a festini hard di sesso con animali e ai set di filmini porno di animalsex, questa la segnalazione sulla quale sta lavorando l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente da alcuni giorni. “Sgomberiamo subito il campo qui non sono coinvolte associazioni, rifugi e staffettisti regolari– scrive in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – ma una rete parallela composte da privati che catturano cani randagi prevalentemente di grossa taglia e li trasferiscono al nord dove vengono microchippati ed intestati ad insospettabili che stanno al di fuori dai circuiti delle adozioni ufficiali e che li affitterebbero per festini hard con la presenza appunto dei cani e umani e in alcuni casi li trasferisce in altri paesi del nord europa dove a detta della persona che ci ha informati sarebbero destinati a set di film porno animalsex. Al momento possiamo solo dire che tutto avviene in maniera regolare e che i cani non sarebbero sottoposti a maltrattamenti se non quelli di carattere sessuale che almeno in Italia non sono di per se dei reati penali specifici”. L’AIDAA ha deciso di rendere pubblico questa segnalazione che ripetiamo è ancora oggetto di valutazione per chiedere a chi ne sa qualcosa o a chi ha dei sospetti concreti di mettersi in contatto con loro ed anche di denunciare i fatti a loro noti alle forze dell’ordine alle quali si rivolgeranno anche gli animalisti non appena avranno la fondatezza delle questioni a loro segnalate..