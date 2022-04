Cosenza e Crotone, cinque battaglie alla fine: i calendari a confronto e il regolamento playout

7 Aprile 2022 18:33

Calendario delle squadre in lotta per la salvezza dall’Alessandria in giù, tra cui anche Cosenza e Crotone: cinque battaglie alla fine

Cinque battaglie. Cinque finali. Sono rimaste ormai solo loro. Due andranno al playout e si affronteranno tra loro, le altre tre retrocederanno direttamente. Le ultime cinque squadre della Serie B sono staccate dal resto del gruppone, rendendo quasi impossibile le speranze di salvezza diretta (la Spal è a +8). La lotta rimane quindi per aggiudicarsi gli spareggi, che condurranno poi a un ulteriore scontro fratricida. Questo, a meno che nelle ultime cinque giornate non accada l’imponderabile, ovvero che una tra Alessandria, Vicenza o Cosenza non scappi via costruendo un vantaggio tale sulla 17ª (5 punti o più) impedendo la disputa dei playout e sancendo la retrocessione diretta anche per la quart’ultima. L’anno scorso è accaduto, con il Cosenza vittima (poi ripescata), quest’anno sembra sempre più improbabile, per il grande equilibrio tra le squadre in lotta.

Ma andiamo con ordine. Il regolamento playout è il solito: se tra 16ª e 17ª ci sono più 5 punti di distacco o più al termine del campionato, lo spareggio non viene disputato e la 17ª retrocede direttamente con le altre tre. In caso contrario, invece, playout nel doppio turno tra 16ª e 17ª, con la gara di ritorno giocata in casa della miglior classificata e differenza reti che in caso di parità nelle due sfide premia sempre la compagine con il piazzamento più alto.

E il calendario? Eccolo di seguito. Escludendo la Spal, come detto ormai fuori dai giochi a meno di un clamoroso e francamente improbabile harakiri, sono queste le ultime cinque avversarie che dovranno affrontare le squadre dall’Alessandria in giù. Solo il Cosenza ha una gara in più, quindi sei partite da giocare, per via del recupero contro il Benevento. Il Pordenone, a cui però serve una grande e sempre più difficile impresa, è la squadra con i maggiori scontri diretti. Sulla carta, il calendario più complesso è per il Cosenza (in sei partite, quattro sono contro squadre che lottano per la promozione), quello più alla portata è invece per il Crotone, il quale tuttavia ha bisogno di rosicchiare qualche punto in più.

ALESSANDRIA 26

PORDENONE

Cittadella

REGGINA

Parma

VICENZA

VICENZA 25

Benevento

PERUGIA

Como

LECCE

Alessandria

COSENZA 25

MONZA

BENEVENTO (recupero)

Cremonese

PORDENONE

Pisa

CITTADELLA

CROTONE 21

TERNANA

Spal

CREMONESE

Pordenone

PARMA

PORDENONE 17