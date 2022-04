Calcio da tavolo, tornano i campionati italiani a squadre: Messina affronta la Serie C

7 Aprile 2022 13:12

Il Calcio da Tavolo italiano torna alla sede federale di San Benedetto del Tronto per disputare il girone di andata dei Campionati Italiani a squadre 2022. Dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia, con i campionati fermati dopo il girone di andata, il Messina Table Soccer si ripresenta ai nastri di partenza della Serie C, in programma sabato 9 e domenica 10 aprile al “PalaSpeca” della cittadina adriatica. Campionato di terza serie che i giallorossi disputeranno per la terza edizione consecutiva, dopo la retrocessione dalla B del 2018, il 5° posto del 2019 ed il 6° posto a fine girone di andata nel 2020, prima della chiusura causa Covid-19.

E’ un Messina sicuramente cresciuto sportivamente, con i giovani (Armando Giuffrè ed i fratelli Alessandro e Riccardo Natoli) ormai più esperti, Salvo Riggio sempre più avversario ostico, il forte direttore tecnico Cesare Natoli e la new entry Rosario Ifrigerio, atleta esperto del circuito, acquistato ad inizio stagione dalla Salernitana. Inserito in un equilibrato girone B da 11 squadre (forfait della Samb prima del torneo), il Messina affronterà alla prima giornata lo Stradivari Cremona, squadra formata da giocatori storici del cdt. Al secondo turno altro difficile scontro con Torino 2009, mentre alla terza giornata saranno gli Hawks Treviso gli avversari dei peloritani. Al quarto turno una formazione di categoria come i toscani del Papata Group di Ponticino, al quinto turno riposo per l’assenza di Samb, mentre alla sesta giornata gara da sempre ostica contro i calabresi del Paola. Settimo turno contro Cagliari, ottavo contro Trento. Nelle ultime gare arrivano gli scontri diretti con le squadre favorite: nona giornata contro Ferrara, formata da veterani del cdt, decima contro Eagles II Napoli, squadra “filiale” dei forti Eagles che giocano in Serie A e chiusura contro i casertani della Sessana che, se a ranghi completi, potranno puntare al vertice. I giallorossi puntano a migliorare le ultime due stagioni di C, anche perché da quest’anno le promozioni in B, per entrambi i gironi, saranno solo due: spareggeranno la prima del girone A contro la seconda del girone B e viceversa. Il Messina Table Soccer però vuole provarci!