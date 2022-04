Calcio da tavolo, il Messina Table Soccer chiude in testa alla classifica il girone d’andata di Serie C

13 Aprile 2022 11:41

Girone d’andata in testa per il Messina Table Soccer: la classifica

Un Messina stratosferico compie l’impresa di chiudere il girone di andata della Serie C di calcio da tavolo in testa alla classifica, appaiato ai campani della Sessana a quota 30 punti. I giallorossi mettono in fila dieci vittorie consecutive (contro la Samb a tavolino per il forfait del team marchigiano) cedendo solo all’ultima gara proprio contro i gialloblu della Sessana, in una sfida giocata dopo una due-giorni estenuante sotto il profilo mentale e fisico. Ottima prova di tutto il collettivo peloritano, con i giovani Armando Giuffrè ed i fratelli Alessandro e Riccardo Natoli sugli scudi. Al primo turno il Messina mette subito le cose in chiaro, battendo per 3-1 Cremona grazie alle vittorie, nei secondi 15 minuti, proprio dei tre ragazzi. Nella seconda gara anche Torino deve cedere per 2-0, con il contributo della gara vinta da Cesare Natoli. Cappotto per 4-0 contro Treviso alla terza giornata, seguito dalla vittoria per 3-0 contro Papata Group Ponticino, grazie ancora ai tre giovani messinesi. Dopo la vittoria a tavolino contro Samb, l’avversario è l’ostico Paola, sconfitto per 3-0 nella ripresa grazie alle vittorie di Riccardo Natoli, Giuffrè e del veterano Rosario Ifrigerio, acquistato ad inizio stagione dalla Salernitana per apportare esperienza ad un gruppo giovane. Alla fine della giornata di sabato il Messina è solitario in vetta alla classifica a punteggio pieno, seguito da Trento e Sessana. La domenica si riprende subito con una vittoria per 3-1 contro Cagliari, e stavolta nel tabellino va pure Salvo Riggio, atleta messinese alla sua seconda Serie C, oltre alle vittorie del capitano Giuffrè e di Ifrigerio. All’ottavo turno big match contro la seconda in classifica Trento: il primo tempo è equilibrato su tutti i campi, poi Cesare Natoli ed Ifrigerio recuperano le loro gare e il Messina vince per 1-0 grazie a Riccardo Natoli. Altra gara ostica alla nona giornata contro Ferrara, ma anche qui è vittoria per 2-1 grazie ai giovani atleti peloritani. 3-1 agli Eagles di Napoli nel penultimo turno (Riggio, Riccardo Natoli e Giuffrè mattatori) poi il match clou contro la Sessana nasce subito male e arriva la prima sconfitta: Messina perde 3-0 e si fa agganciare in testa alla classifica dalla squadra campana. Il girone di ritorno è in programma, sempre al PalaSpeca di San Benedetto del Tronto, i prossimi 8 e 9 ottobre; nessuna promozione diretta in Serie B, la prima del girone B (quello del Messina) spareggerà contro la seconda del girone A e viceversa, per un totale di due squadre promosse nella serie cadetta. Per il Messina Table Soccer però adesso testa all’organizzazione, per la prima volta, del FISTF Grand Prix of Italy dell’11 e 12 giugno prossimi al Capo Peloro Hotel. Torneo di spessore internazionale che vedrà la presenza di molti atleti italiani e stranieri tra i più forti in Europa.