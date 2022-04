Calcio a 5, Pgs Luce Messina sconfitta di misura in trasferta dal Casali del Manco

11 Aprile 2022 16:56

Commento del match, risultati e classifica del girone H di Serie B di calcio a 5

Una prestazione di carattere non è bastata alla Pgs Luce Messina per evitare la sconfitta (4-3) sul campo del Casali del Manco nell’8ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5. La squadra allenata da Sergio Carnazza, nonostante diverse assenze, ha fornito una buona prova contro una rivale ben organizzata, vedendo sfumare il pareggio a pochi istanti dalla sirena. Primo tempo equilibrato con azioni pericolose su entrambi i fronti, poi nel finale il quintetto locale va due volte a bersaglio con Rovito e Riconosciuto. In avvio di ripresa, l’orgogliosa reazione dei biancazzurri si traduce nel momentaneo 2-2 grazie alla doppietta dell’argentino Agustin Bertirossi. Gerbasi riporta in vantaggio la compagine calabrese, poi la Pgs Luce adotta la tattica del “quinto di movimento” e Sergio Panuccio riequilibra la situazione. Al 19’ il capitano dei locali Rovito realizza, però, la rete del successo.

Risultati 19ª giornata Serie B (girone H): Meriense-Ecosistem Lamezia 6-8; Siac Messina-Mascalucia C53-6; Agriplus Acireale-Monreale 4-4; Futsal Canicattì-Mortellito 4-1; Casali del Manco-Pgs Luce Messina 4-3; Città di Palermo-Soccer Montalto 4-0.

Classifica: Futsal Canicattì 46; Città di Palermo 41; Ecosistem Lamezia 40; Pgs Luce Messina 35; Casali del Manco 31; Mascalucia C5 29; Soccer Montalto e Agriplus Acireale 25; Monreale 22; Meriense 21; Mortellito 12; Siac Messina 0.

GIOVANILE – L’Under 19 ha confermato i pronostici della vigilia nel match, disputato al “PalaRescifina”, contro la Soccer Montalto e vinto dai ragazzi di mister Fabio Interdonato con il perentorio punteggio di 16-2. A segno: Cucinotta 6, Barbagallo 4, Fallico 3, Colucci 2 e Cavò.