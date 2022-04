Calcio a 5, la Pgs Luce Messina perde in casa contro la capolista

26 Aprile 2022 11:02

Calcio a 5, la Pgs Luce Messina ne prende 5 in casa dalla capolista Futsal Canicattì

Weekend agro-dolce per la Pgs Luce Messina, che è stata superata per 5-1 in casa dalla capolista Futsal Canicattì nella 9ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5, ma ha conquistato un prestigioso successo esterno con l’Under 19. Nella partita del “PalaMili”, i biancazzurri, presentatisi con tante assenze in organico, reggono l’urto degli avversari nel primo tempo, chiuso sul punteggio di 1-1 grazie al gol di Andrea Cucinotta (classe 2003), al quale risponde l’agrigentino Cascino su punizione dal limite. Nella ripresa, gli ospiti operano il sorpasso e poi chiudono meritatamente i conti. La compagine dello Stretto cercherà negli ultimi due impegni della regular season, contro Città di Palermo e Meriense, di assicurarsi i punti necessari per i playoff.

Risultati 20ª giornata Serie B (girone H): Casali del Manco-Agriplus Acireale 6-2; Pgs Luce Messina-Futsal Canicattì 1-5; Mortellito-Città di Palermo 1-4; Monreale-Meriense 15-4; Ecosistem Lamezia-Siac Messina 6-0; Mascalucia-Soccer Montalto 5-4.

Classifica: Futsal Canicattì 49; Città di Palermo 44; Ecosistem Lamezia 43; Pgs Luce Messina 35; Casali del Manco 34; Mascalucia 32; Monreale, Soccer Montalto e Agriplus Acireale 25; Meriense 21; Mortellito 12; Siac Messina 0.

GIOVANILE – Chiusura con il botto, invece, per la formazione allenata da Fabio Interdonato, protagonista di un eccellente girone di ritorno, vittoriosa (3-2) sul campo del Casali del Manco, seconda forza del torneo nazionale. In Calabria, sono andati a bersaglio Giuliano Fallico, autore una doppietta, e Giuseppe Barbagallo.