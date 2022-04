Stupore in Calabria: squalo spiaggiato a Badolato Marina | VIDEO

27 Aprile 2022 13:45

L’esemplare era lungo circa 5 metri, è stato ripreso da alcune persone presenti sulla spiaggia

Uno squalo, lungo circa 5 metri, si è spiaggiato ieri sulla riva del mare di Badolato, comune in provincia di Catanzaro. Le immagini pubblicate su Facebook hanno fatto il giro del web e generato molto stupore. “Non ci posso credere, che paura! Si sta arenando, guardate”, afferma la donna mentre fa la ripresa col cellulare, inizialmente convinta che si trattasse di un delfino. L’animale è un esemplare di squalo capopiatto, un’occasione insolita, perché di solito si tratta di una specie che vive in profondità e in mari più caldi rispetto allo Jonio in questo periodo dell’anno. Di seguito il link con le immagini.