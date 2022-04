Calabria: Ninni Tramontana alla guida di Unioncamere, Algieri sarà vicepresidente

20 Aprile 2022 17:23

I due guideranno, per il prossimo biennio, l’ente regionale che associa e rappresenta tutte e cinque le Camere di commercio della Regione Calabria

Antonino Tramontana e Klaus Algieri sono stati eletti oggi rispettivamente presidente e vicepresidente di Unioncamere Calabria. I due guideranno, per il prossimo biennio, l’ente regionale che associa e rappresenta tutte e cinque le Camere di commercio della regione. Antonino Tramontana, è presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria e imprenditore al vertice di un gruppo aziendale che opera nel settore vitivinicolo e del turismo. Algieri, invece, è presidente della Camera di commercio di Cosenza.

“Occorre riposizionare la Calabria e il sistema delle imprese regionali al centro di un percorso, congiunto, virtuoso, di crescita economica sostenibile e duratura riscattandone il ruolo da protagonista all’interno dello scenario italiano ed europeo – ha dichiarato Tramontanta – ed in questa direzione Unioncamere Calabria è chiamata ad esercitare la propria funzione di supporto e di promozione dell’economia anche attraverso il fondamentale coordinamento di rapporti con la Regione Calabria e con le rappresentanze degli enti locali. L’obiettivo sfidante e irrinunciabile che ci attende – ha concluso – è traghettare le imprese calabresi verso la ripresa”.

Elezione Presidente Tramontana e Vice Presidente Algieri: la nota di Unindustria Calabria

Il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, unitamente agli organismi direttivi, formula le più fervide congratulazioni, al neo Presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana, e al Vice Presidente Klaus Algieri “Sono convinto che – afferma ilPresidente Ferrara – , nel segno della continuità, sapranno entrambi ben operare, rafforzando ulteriormente il sistema camerale calabrese, in un momento così difficile per l’economia e per l’intero Paese. È una nuova pagina quella che si sta aprendo per il sistema camerale calabrese – conclude il Presidente Ferrara – , ma sono convinto che, pur essendo le sfide che attendono il neo Presidente Tramontana certamente non semplici, grazie alle sue doti umane e professionali saprà guidare con determinazione e competenza l’Ente camerale”.