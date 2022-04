12 Aprile 2022 10:50

Calabria, l’appello di Corbelli all’Ordine dei Minimi ed al Sindaco di Paola: “organizziamo la Marcia di San Francesco per la Pace, illuminiamo il Santuario di Paola con i colori della bandiera dell’Ucraina e promuoviamo un’iniziativa di solidarietà per una raccolta aiuti”

“La Marcia di San Francesco di Paola per la Pace, il Santuario illuminato con i colori della bandiera dell’Ucraina e una grande iniziativa di solidarietà, nel piazzale della Basilica, per la raccolta di aiuti per il popolo ucraino”. E’ quanto propone di fare, con un appello rivolto all’Ordine dei Minimi e al Sindaco di Paola, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, legatissimo, con la sua famiglia, originaria di Fuscaldo, da una devozione secolare al grande Santo calabrese. “In un momento così drammatico per la storia dell’umanità, davanti agli orrori dell’esercito russo contro l’inerme e pacifico popolo ucraino, e raccogliendo anche l’invito alla preghiera e alla solidarietà di Papa Francesco, facciamo partire, da un luogo simbolo di fede e carità, un messaggio forte di pace e civiltà. Organizziamo, in questa settimana di Pasqua, la Marcia di San Francesco per la Pace, che parta dalla casa nativa del nostro, grande Santo per arrivare, con una catena umana ininterrotta, sino al piazzale davanti alla Basilica. Illuminiamo poi il Santuario di Paola con i colori dell’Ucraina e contestualmente promuoviamo una raccolta di fondi e aiuti per il popolo ucraino, che aprirò personalmente con un mio contributo. Facciamo questo da Paola, dal Santuario di San Francesco, il più grande Santo della storia, simbolo della Carità e famoso nel mondo per i suoi eccezionali prodigi e per aver sempre combattuto, senza alcun timore, contro le ingiustizie e i prepotenti! Chiediamo in questo modo al nostro grande Santo (che invocarono e vollero incontrare finanche il Papa dell’epoca, Sisto IV, e il malfermo Re di Francia, Luigi XI) uno dei suoi grandi miracoli, di fermare oggi il dittatore criminale e porre fine a questa guerra e alle atrocità anche contro donne, bambini, malati, anziani! Mi auguro che questa mia richiesta possa essere accolta dal Provinciale dell’Ordine dei Minimi, Padre Francesco Trebisonda, e dal Sindaco di Paola, Roberto Perrotta, e che possa al più presto, per Pasqua, essere realizzata. Se non completamente, per ragioni di tempo e organizzative, chiedo che vengano almeno fatte l’illuminazione del Santuario, con i colori dell’Ucraina, e la manifestazione di solidarietà, per la raccolta di aiuti. Auspico infine che la Marcia per la Pace di San Francesco di Paola diventi, per il futuro, un appuntamento tradizionale fisso, da organizzare, ogni anno, in questo periodo, tra la Festa del Santo(il 2 aprile) e i festeggiamenti ufficiali di inizio maggio, in occasione della ricorrenza della sua morte”, conclude Corbelli.