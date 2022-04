Calabria: grave incidente nella galleria Serra, un ferito

8 Aprile 2022 11:50

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a San Giovanni in Fiore, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Serra’

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a San Giovanni in Fiore (CS), a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Serra’ al km 90,400. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di una persona. Per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino del piano viabile, il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco.

Foto di repertorio