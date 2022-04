Calabria: “festa” a colpi di pistola per la nascita di una bambina | VIDEO

26 Aprile 2022 11:20

Le immagini riprendono due giovani a “Caroni”, frazione di Limbadi, in provincia di Vibo Valentina. I Carabinieri avviano un’indagine

Due giovani fanno esplodere diversi colpi di pistola per festeggiare la nascita di una bambina. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella frazione “Caroni” di Limbadi, nel vibonese, ed è stato pubblicato dal massmediologo Klaus Davi, tramite il proprio canale YouTube. Il video originale, infatti, era stato mandato online da un amico dei protagonisti su Instagram ed è stato rimosso poco dopo. Sull’accaduto adesso indagano i carabinieri, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. “Stiamo conducendo – commenta Davi – una guerra contro il crimine organizzato. Un argomento del quale i politici nazionali non parlano più. Anche le istituzioni lo schivano e vengono poco in Calabria. Ma questa guerra noi la combattiamo e la combatteremo fino alla fine, anche se in molti fanno finta di nulla. Presidente Mattarella e Presidente Draghi, abbiamo molta fiducia in voi e nell’aiuto che potete dare a questa bellissima terra che è la Calabria”.