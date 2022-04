Calabria, Occhiuto: “i medici di famiglia potranno prescrivere gli antivirali contro il Covid”

22 Aprile 2022 15:43

Occhiuto: “i medici di famiglia potranno prescrivere gli antivirali contro il Covid. Se ne parlava da diverse settimane e la Regione Calabria non si è fatta trovare impreparata”

“I medici di famiglia potranno prescrivere gli antivirali contro il Covid. Se ne parlava da diverse settimane e la Regione Calabria non si è fatta trovare impreparata. Mercoledì scorso è arrivata l’uffcialità da parte di Aifa e noi domani terremo una webconference per approfondire, insieme ad esperti delle Università calabresi, le modalità per il corretto utilizzo di questi nuovi farmaci da parte dei medici di medicina generale”. Così il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che domani, 23 aprile, interverrà alla webconference sul tema “Vaccini e cure domiciliari. Cosa c’è da sapere?”, promossa dal Dipartimento Tutela della Salute e Servizi socio sanitari della Regione Calabria insieme al Gruppo tecnico regionale emergenza Covid-19. Nel corso dell’evento, che inizierà alle ore 10.30, si parlerà anche delle novità sui vaccini e sulla quarta dose.

“Prima questi tipi di farmaci – ha spiegato Occhiuto – potevano essere prescritti unicamente da specifici centri, appositamente individuati dalle Amministrazioni regionali, nel rispetto delle linee guida dell’Aifa, e che rimarranno operativi per la gestione dei casi più complessi. La Regione Calabria, in soli due mesi, ha effettuato più di 800 prescrizioni di antivirali orali presso alcuni centri prescrittori, dove i pazienti hanno potuto accedere in modo semplice e veloce. Pertanto, questo appuntamento con la webconference rappresenta un momento importante per analizzare e acquisire tutte le informazioni necessarie ai medici di famiglia che dovranno effettuare la prescrizione del farmaco che sarà disponibile entro i primi di maggio”.

Dopo i saluti del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, introdurrà i lavori della webconference il coordinatore del Gruppo tecnico emergenza Covid, Andrea Bruni. Interverranno Carmelo Nobile, professore ordinario di Igiene alle Università Magna Graecia di Catanzaro e Unical di Cosenza, Carlo Torti, professore ordinario Malattie infettive e tropicali all’Umg, Enrico Trecarichi, professore associato Malattie infettive e tropicali all’Umg, e Alessandro Russo, professore associato Malattie infettive e tropicali all’Umg. L’iniziativa sarà moderata dal direttore Uoc malattie infettive del Gom di Reggio Calabria.

Per partecipare all’evento collegarsi al seguente link: urly.it/3n2st; password riunione: kZnq8Y. Piattaforma Webex Cisco.