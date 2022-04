Mazzarri, colpo salvezza col Cagliari e solito ricordo amaranto: “alla Reggina qualcosa di simile, sto rivivendo quei tempi”

16 Aprile 2022 16:42

Walter Mazzarri ricorda ancora la Reggina, lo ha fatto spesso di recente. L’ex allenatore amaranto, attualmente a Cagliari, ha paragonato l’attuale finale di stagione con quello del 2006-2007, terminato alla grande in riva allo Stretto nonostante il fardello della penalizzazione

Ogni volta che può, ricorda la Reggina. Lo ha fatto spesso, di recente, Walter Mazzarri l’ultima volta, qualche mese fa dopo il colpaccio di Bergamo. L’ex allenatore amaranto ha ottenuto oggi col suo Cagliari un’importantissima vittoria salvezza in casa contro il Sassuolo. Non è ancora finita, però. Quest’anno la squadra sarda ha sofferto tantissimo e, nonostante il +6 sul terz’ultimo posto, è probabile che debba lottare fino alla fine. Proprio per questo, il tecnico toscano – intervenuto a Sky a fine gara – ha paragonato questo finale di stagione a quello del 2006-2007. Chi allenava allora? Facile, la Reggina. Si soffriva, allora, per via del fardello del -15 poi -11. Ed è questo che Mazzarri ricorda: “se non mi metto nei guai, non sono contento – ha detto – Ho vissuto un campionato così alla Reggina e l’esperienza di quest’anno mi fa tornare a quel tempo, poi per fortuna non ho più lottato per questi obiettivi: riuscire a salvarsi sarebbe come vincere due scudetti”.