Reggio Calabria, c’è un nuovo Burger King in città: domani sera l’apertura a Porto Bolaro | FOTO

28 Aprile 2022 13:25

Domani sera apre, al centro commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria, il Burger King

C’è un nuovo Burger King in città. A Reggio Calabria, ancora spazio ad una delle catene di food internazionali più importanti e conosciute al mondo. Ad ospitare l’attività sarà il centro commerciale Porto Bolaro. L’apertura è prevista per domani sera, ma l’orario è ancora da stabilire. I lavori, all’interno dell’area commerciale di San Leo, nella zona Sud di Reggio Calabria, vanno avanti alacremente da una decina di giorni e tutta la struttura è pronta per poter vendere, domani, il primo panino. L’attività, che darà lavoro a una ventina di persone, è la prima di altri due punti legati alla ristorazione che personalizzeranno l’area food del centro commerciale. In alto la gallery con alcune immagini.