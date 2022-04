Guerra Ucraina, Boris Johnson senza filtri: “negoziare con Putin è come negoziare con un coccodrillo”

21 Aprile 2022 12:03

“Putin come un coccodrillo che la tua gamba nelle sue fauci”: una dura metafora quella scelta da Boris Johnson per parlare del ruolo del presidente russo nei negoziati di pace

“Come si fa a negoziare con un coccodrillo quando ha la tua gamba nelle sue fauci? Questa è la difficoltà che gli ucraini devono affrontare“. Una metafora particolare quella usata da Boris Johnson, primo ministro della Gran Bretagna, per descrivere negoziati e trattative per la pace in cui il presidente russo Vladimir Putin rappresenta una minaccia concreta. La notizia è stata riportata dal “The Guardian”. “E’ molto difficile capire come gli ucraini possano ora negoziare con Putin, vista la sua manifesta mancanza di buona fede“, ha dichiarato Johnson, per il quale è possibile che Mosca “lanci anche un’altra offensiva contro Kiev“.