Biden confuso e ignorato, alla Casa Bianca è Obama la star: e lo chiama ancora “vice presidente” | VIDEO

6 Aprile 2022 00:03

Barack Obama torna alla Casa Bianca e tutti ignorano Biden: il video in cui l’attuale presidente USA viene ‘abbandonato’ dalla platea, intenta a conversare con Obama, diventa virale sui social

Barack Obama ha fatto il suo ritorno, per la prima volta da quando non è più presidente degli Stati Uniti d’America, presso la Casa Bianca. L’ex leader USA ha partecipato ad un evento per celebrare i successi della riforma sanitaria “Obamacare” firmata dalla stesso presidente 12 anni fa. Ad accoglierlo Joe Biden, attuale presidente americano, che in quegli anni ne è stato il fedele numero due. Sui social è diventato virale un siparietto fra i due nel quale Obama si rivolge al presidente Biden chiamandolo “vice presidente“, un lapsus, corretto con grande maestria dallo stesso Obama che, con tono ironicamente poco convinto, sottolinea “it was a joke… it was all set up“, “era uno scherzo… era tutto preparato“. Una battuta che rischia di sminuire la figura di Biden, già messa a dura prova da una scarsa incisività comunicativa e qualche gaffe nel corso del suo breve mandato.

Come se non bastasse, i social sono letteralmente impazziti per quanto accaduto a margine dell’evento. Dopo il discorso di Obama, gran parte della platea è andata ad accerchiare il former president per scambiare qualche chiacchiera e qualche battuta con lui. L’ex inquilino della Casa Bianca ha riso e scherzato con tutti, come un magnete dal grande, attrattivo, carisma. A margine del gruppo, uno spaesato Joe Biden camminava da solo, confuso e disorientato: l’attuale presidente USA è stato praticamente ignorato e la sua reazione è stata immortalata dalle telecamere. Spietati i commenti sui social: “se ci fossero ancora dei dubbi, ecco chi è davvero, tra i due, il presidente americano“.

This is no longer accurate… Dr Eli played like a fiddle by the RNC. Cutting down videos is a classic! Biden wanted Sec. Haaland to connect with President Obama. Looks for her. Spots her. Sees Obama is busy talking. Goes and gets her. Literally nothing.https://t.co/DysJyugr7G pic.twitter.com/fAq45XSyra — Old Rant Dump (@TrumpinTheShark) April 5, 2022