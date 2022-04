Benito Mussolini resta cittadino onorario di Carpi: il Consiglio Comunale respinge la delibera del Sindaco

13 Aprile 2022 16:11

Respinta una delibera del Sindaco: Benito Mussolini, a 98 anni dal conferimento, rimane cittadino onorario di Carpi

Benito Mussolini resta cittadino onorario di Carpi, a 98 anni dal conferimento del titolo. Il Sindaco della città emiliana Alberto Bellelli aveva presentato una delibera, che il Consiglio Comunale non ha approvato: 16 i voti favorevoli, ma ne sarebbero serviti 17 per la revoca. I consiglieri di Lega, Fratelli d’Italia, Movimento Cinque Stelle e Carpi Futura sono usciti dall’aula parlando di una delibera “fuori tempo utile e strumentale nei giorni della Liberazione” e sempre dai banchi delle minoranze c’è chi ha chiesto al sindaco di occuparsi delle problematiche attuali e non di “tematiche del 1924” evidenziando come Carpi resti una città antifascista a prescindere dalla cittadinanza. A dare notizia è la Gazzetta di Modena.