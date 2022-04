BPC Virtus Cassino-Pallacanestro Viola LIVE 2°Q: Balic on fire, volano i neroarancio

2 Aprile 2022 18:16

La Pallacanestro Viola torna in campo nella 25ª Giornata del Girone D di Serie B: i neroarancio impegnati nella trasferta di Cassino per continuare a inseguire il sogno Playoff

La Pallacanestro Viola scende in campo, eccezionalmente di sabato, nell’anticipo della 25ª Giornata del Girone D del campionato di Serie B. I reggini vengono dalla convincente vittoria contro Forio che ha permesso, dopo il duro stop contro Agrigento, di riprendere la rincorsa al sogno Playoff. Con appena 6 partite al termine della stagione, ogni vittoria ha un peso fondamentale per gli obiettivi della formazione di coach Bolignano che attende solo la certezza matematica per la salvezza e intanto continua a guardare davanti a sè. La sfida odierna, in trasferta sul campo di Cassino, mette in palio 2 punti importanti per la postseason: domani, infatti, Salerno sarà impegnata sul campo di Forio per una trasferta tutt’altro che semplice, Sant’Antimo invece dovrebbe avere vita facile a Formia, mentre Torrenova e Ragusa si sfideranno in uno scontro diretto che, inevitabilmente, farà perdere terreno a una della due. StrettoWeb seguirà LIVE la gara fra BPC Virtus Cassino e Pallacanestro Viola raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

BPC Virtus Cassino-Pallacanestro Viola LIVE

2°Q –

Fine 1°Q! – Viola devastante in questi primi 10 minuti. Sono 11 i punti di Balic che tira 3/4 da dietro l’arco

1°Q – Ultimi due del quarto per Fall, Viola incontenibile. 13-27

1°Q – Ancora Balic!!! Altra tripla! Indiavolato il maghetto neroarancio. 13-25

1°Q – E allora Balic si inventa una tripla che ricaccia indietro gli avversari! 13-22

1°Q – Teghini accorcia ancora, Cassino torna a farsi sotto. 13-19

1°Q – Due per Idrissou. 11-19

1°Q – Tripla di Bruno Duranti, si sente subito la sua presenza! 9-19

1°Q – Teghini da 2. 9-16

1°Q – Ingrosso in lunetta: 2/2. 7-16

1°Q – Due anche per Provenzani. 7-14

1°Q – Tripla di Borsato, accorcia Cassino. 5-14

1°Q – Due con l’aiuto del tabellone per Fall 2-14

1°Q – Tripla di Duranti!!! 2-12

1°Q – Due punti per Teghini 2-9

1°Q – Fallo su Fall che va in lunetta: 2/2 dalla lunetta! 0-9

1°Q – Palleggio, arresto e tiro: Balic!!! Tripla! 0-7

1°Q – Altri due per Fall. 0-4

1°Q – La sblocca subito Balic, 2 punti. 0-2

18:00 – Si comincia! Primo possesso Viola

17:45 – Tutto pronto per la sfida fra BPC Virtus Cassino e Pallacanestro Viola. I reggini vengono dal successo contro Forio che ha permesso di far ripartire la corsa ai Playoff dopo lo stop contro Agrigento. Cassino cerca invece punti pesanti per la salvezza