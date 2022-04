Basketball Lamezia sbanca Caserta: vittoria in trasferta per 62-72

11 Aprile 2022 11:39

Commento della sfida vinta dalla Basketball Lamezia in casa di New Basket Caserta

Partita di grande maturità per il Basketball Lamezia, che nel match di ritorno contro la New Basket Caserta, vendica la sconfitta rimediata all'andata al Palasparti, giunta con la beffa all'overtime. Una squadra, quella campana, che nonostante la non brillante posizione in classifica, gioca un'ottima pallacanestro, con un attacco prolifero grazie ai tanti tiratori dalla lunga distanza e una difesa attenta, tattica e fisicamente molto prestante. Una partita che la squadra gialloblu ha sempre avuto sotto controllo, nonostante non sia mai riuscita ad ottenere un vantaggio veramente importante. Su tutti da menzionare la grande prova di Spasojevic e di Ferretti ben incisivi sia in difesa che in attacco. Top scorer della partita è il solito Sakellariou, che mette a referto 21 punti, scavalcando così il lungo Alunderis della Cestistica Benevento, andando ad occupare la seconda posizione nella classifica marcatori della serie C Gold Calabria/Campania. Dulcis in fundo, da sottolineare la grande prestazione del capitano Rodrigo Monier, che nonostante l'infortunio rimediato mercoledì scorso, è entrato lo stesso campo, mettendo a segno canestri importantissimi e dando la carica a tutti i suoi compagni, e dimostrando quanto sia meritato il suo ruolo di capitano. Una partita che sicuramente non è stata facile, ma che le fenici hanno portato a casa con grande determinazione e grande mentalità. Ora, mentre le altre squadre staccheranno la spina per il riposo pasquale, alle fenici toccheranno due gare di recupero, giovedì 13 a Bellizzi, reduce dall'impresa ad Angri, e martedì 19 ad Agropoli, contro una squadra ancora in lotta per le posizioni a ridosso della zona playoff. Concentrazione alta in casa gialloblù quindi dove la squadra guarda ancora la classifica per capire, alla luce degli incastri di risultati, come sarà la griglia degli imminenti playoff .

NEW BASKET CASERTA – BASKETBALL LAMEZIA 62 – 72 (7-15, 28-34, 47-56 )

BASKETBALL LAMEZIA Spasojevic 19, Nicolò ne, Monier (C) 10, Tartamella 4, Sakellariou 21, Ferretti 13, Giampà.G 2, Idone ne, Giampà.F 3, Romeo. All: Barilla