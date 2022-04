Bari in Serie B, manca solo un punto: il Catanzaro perde in casa, gli spiana la strada e si complica la vita

3 Aprile 2022 16:50

La sconfitta interna del Catanzaro ha permesso al Bari di raggiungere matematicamente la promozione in Serie B già prima di scendere in campo a Latina

E’ (quasi) Serie B. Tutta Bari non aspetta altro che la matematica per festeggiare la promozione dopo qualche anno di assenza. Fallito il match point nel weekend scorso, questa volta manca pochissimo. Eh sì, perché il Catanzaro ha spianato ancora una volta la strada ai galletti, perdendo in casa contro il Monterosi e anticipando la possibile festa biancorossa. Alla squadra pugliese, che scende in campo alle ore 17.30 a Latina, manca ora solo un punto. Stadio Francioni possibile passerella, dunque, con 2 mila tifosi baresi presenti. Ma sarà invasione anche al San Nicola, con i tre maxischermi installati all’interno dell’impianto di casa.

Tornando al Catanzaro, i ragazzi di Vivarini si sono complicati la vita. Dopo il pari di domenica, la sconfitta di oggi. Il secondo posto, adesso, è a rischio. Perché il Monopoli ha sbancato Pagani e ha una partita in meno, perché il Palermo ha asfaltato il Picerno e adesso è a -2 e perché l’Avellino affronta la Turris domani e potrebbe agganciare i calabresi.

RISULTATI 35ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

VENERDI’ 2 APRILE

ore 17:30

Paganese-Monopoli 0-1

SABATO 3 APRILE

ore 14:30

Catanzaro-Monterosi 1-2

Palermo-Picerno 4-0

ore 17:30

Fidelis Andria-Messina

Latina-Bari

Potenza-Catania

Taranto-Juve Stabia

Vibonese-Foggia

Virtus Francavilla-Campobasso

LUNEDI’ 4 APRILE

ore 21:00

Avellino-Turris

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C