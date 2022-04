Il Bari è in Serie B: Antenucci-gol a Latina, può partire la festa promozione. Tutti i risultati e la classifica di Serie C

3 Aprile 2022 19:52

Adesso è arrivata anche la matematica, a tre giornate dal termine: Bari in Serie B

C’è la prima promossa in Serie B ed è il Bari. Fallito il match point nel weekend scorso, questa volta la festa può partire. Basta il solito Antenucci, basta lo 0-1 a Latina. Una Latina giallorossa, con migliaia di tifosi in trasferta e altrettanti al San Nicola per i tre maxischermi all’interno dell’impianto. Una grossa mano, nel frattempo, l’aveva data qualche ora prima il Catanzaro, perdendo in casa contro il Monterosi. Un’altra nobile decaduta torna dunque in cadetteria: dopo il fallimento, infatti, la famiglia De Laurentiis ha acquisito il club, facendo un sol boccone della Serie D ma faticando più del dovuto in C, per via della Reggina prima e della Ternana poi. In questa stagione, invece, primato solitario praticamente da subito, sancito dal colpaccio a Catanzaro di qualche settimana fa.

Gli altri risultati: spettacolo a Francavilla, col 4-4 tra Virtus e Campobasso, mentre Taranto e Messina restano appaiate a 37 punti dopo i due 0-0 contro Juve Stabia e Fidelis Andria. Rimane di 7 (ma deve essere di più di 8 per evitare i playout) la distanza di punti tra i peloritani e la penultima, la Fidelis appunto. Il Catania riprende il Potenza, mentre la Vibonese strappa un punto al Foggia al Razza. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI 35ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

VENERDI’ 2 APRILE

ore 17:30

Paganese-Monopoli 0-1

SABATO 3 APRILE

ore 14:30

Catanzaro-Monterosi 1-2

Palermo-Picerno 4-0

ore 17:30

Fidelis Andria-Messina 0-0

Latina-Bari 0-1

Potenza-Catania 2-2

Taranto-Juve Stabia 0-0

Vibonese-Foggia 1-1

Virtus Francavilla-Campobasso 4-4

LUNEDI’ 4 APRILE

ore 21:00

Avellino-Turris

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C