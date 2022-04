Baraccopoli di Messina: il deputato D’Uva chiede al Prefetto lo stato di attuazione degli interventi programmati

14 Aprile 2022 12:13

La realizzazione del Piano di interventi per il risanamento dell’area delle baracche di Messina “rappresenta un vero e proprio sogno di riscatto non solo per quanti vivono in quelle realtà degradate, ma per la nostra intera comunità”

Continuano le interlocuzioni tra il deputato Francesco D’Uva ed il Prefetto Cosima Di Stani, Commissario Straordinario del Governo per il piano di risanamento delle baracche, per conoscere lo stato di attuazione degli interventi programmati per il risanamento delle baraccopoli di Messina. A darne notizia è il parlamentare grillino attraverso le sue pagine social. “Nelle recenti interlocuzioni avute, nel chiedere aggiornamenti circa lo stato di attuazione degli interventi per il risanamento – prosegue D’Uva – , ho ribadito al Prefetto la mia disponibilità a collaborare e ho rinnovato tutta la mia stima e gratitudine per il massimo impegno che sta profondendo per la nostra città e per i risultati raggiunti finora. La realizzazione del Piano di interventi approvato rappresenta, infatti, un vero e proprio sogno di riscatto non solo per quanti vivono in quelle realtà degradate, ma per la nostra intera comunità.

L’attenzione verso questa tema “deve rimanere alta e il nostro impegno massimo, nonostante i risultati già raggiunti. Il risanamento delle aree degradate di Messina ha rappresentato una conquista di tutti e per tutti”. Le attività di riqualificazione che sono iniziate negli scorsi mesi, sono, spiega D’Uva, “il risultato del lavoro congiunto e trasversale di tutte le forze politiche, che abbiamo portato avanti in tutte le sedi istituzionali e che mi vedono da anni impegnato in Parlamento e sul territorio. La mia proposta di legge, infatti, dopo essere stata depositata qualche anno fa alla Camera, ha trovato sintesi in un testo unificato, assieme alle proposte dei colleghi Siracusano e Navarra. Il testo è poi confluito nel Decreto Covid, con cui lo scorso maggio sono stati stanziati 100 milioni di euro, destinati all’abbattimento delle baracche e al risanamento. Tutto questo dimostra che l’azione congiunta, la sinergia e la collaborazione instauratesi tra le Istituzioni a vari livelli sono fondamentali per realizzare il bene e gli interessi dei cittadini. Dopo più di un secolo, stiamo dando finalmente a Messina l’opportunità di voltare la triste pagina delle baraccopoli, restituendo dignità alla nostra città e mettendo fine a un incubo per migliaia di cittadini. Un vero e proprio traguardo, una risposta ai cittadini dopo decenni di stasi”.