Bagnara, incendio ad un container sulla SP19: intervenuti i Vigili del Fuoco

11 Aprile 2022 13:20

Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri

Incendio questa mattina sulla SP19 a Solano, in “Località Acquarangi”, provincia di Reggio Calabria. Per cause ancora di accertamento, ha preso fuoco un Container. Intervenuto il Distaccamento Volontario Vigili Del Fuoco di Bagnara Calabra, che ha spento le fiamme nel giro di pochi minuti. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri.